Юрист раскрыл, может ли возлюбленная Старовойта получить его наследство

Молодая возлюбленная экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта может получить наследство только по завещанию. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал юрист Илья Русяев.

По его словам, в России наследство передается либо по закону, либо по завещанию. Если завещания нет, имущество распределяется между наследниками в порядке, установленном Гражданским кодексом. В первую очередь на наследство имеют право дети, супруг и родители умершего.

«Лица, состоявшие с умершим в фактических отношениях без регистрации брака, не входят в число наследников ни одной из очередей. Исключение возможно лишь при наличии завещания, где такие лица прямо указаны, либо в случае признания их иждивенцами умершего, находившимися на его содержании не менее года до смерти», — объяснил Русяев.

Юрист также отметил, что имущество, приобретенное незаконным способом, может быть изъято и не войдет в наследственную массу.

«Это касается исключительно тех объектов, происхождение которых связано с преступной деятельностью. Конфискация осуществляется на основании приговора суда, вступившего в законную силу, и только в отношении имущества, признанного судом как полученного преступным путем или являющегося доходом от него», – добавил он.

Напомним, что молодая возлюбленная экс-министра Полина Копылова пришла на его похороны. Она держала в руках охапку красных роз и даже прошептала у гроба мужчины фразу «я тебя люблю, у меня все хорошо».