Назван самый популярный у российских пиратов фильм

Самым популярным фильмом у российских пиратов в январе текущего года стал «Создатель» Гарета Эдвардса. Об этом пишет портал «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на данные компании F.A.С.С.T.

Картина, рассказывающая о противостоянии человечества и искусственного интеллекта, вышла в кинопрокат осенью минувшего года. В тройке самых популярных у пиратов кинолент также оказались комедия «Иван Васильевич меняет все» от телеканала ТНТ и фантастическая драма «Герой наших снов» Кристоффера Боргли, главную роль в которой исполнил Николас Кейдж.

В топ-10 востребованных у пиратов фильмов попали «Воздушное ограбление», «Общество снега», «Аквамен и потерянное царство», «Вонка», «Крайне опасен», «Большая гонка. Ауди против Лянчи» и «Мятежная луна, часть 1: Дитя огня».

Уточняется, что рейтинг составлен на основе данных о количестве нелегальных копий фильмов в рунете на январь 2024 года. Несмотря на то, что количество копий не является прямым показателем числа просмотров, оно дает возможность сделать выводы о популярности картины среди зрителей.

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