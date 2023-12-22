Феномен «Слова пацана»: как история о криминальном Татарстане стала главным сериалом 2023 года

Мнение критиков о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Чтобы понять причину, по которой сериал стал настолько успешным, портал «Страсти» в первую очередь обратился к кинокритикам.

Александр Голубчиков, кинокритик

По словам кинокритика Александра Голубчикова, успех сериала кроется в том, что молодое поколение давно не видело ничего похожего на «Слово пацана».

«Сериал «Слово пацана» попал сразу в несколько возрастных категорий. Прежде всего, в молодежную аудиторию. Ничего похожего давно не снимали. К тому же, здесь есть параллели с фильмом «Бригада» про мужскую дружбу, про ребят, которые чему-то противостояли. Для молодежи — это ощущение потерянного поколения», — объяснил он.

При этом Голубчиков добавил, что никакой речи о романтизации криминала в сериале нет. А вот секрет большого количества зрителей может крыться еще и в широкой промо-кампании.

«Нельзя не говорить и о прекрасной промо-кампании. Возможно, сработал механизм вирусности. А вот различные интеграции песни АИГЕЛ в клипы модных видеоблогерш в соцсетях — это результат работы маркетологов. То есть это попытка подключить к просмотру ту аудиторию, которая еще тогда не была в этом заинтересована», — рассказал он.

Сергей Сычев, кинообозреватель газеты «Известия»

Кинокритик Сергей Сычев объяснил, что сериал удачно попал в нерв аудитории.

«Люди сейчас чувствуют себя бесправными, жертвами, бедными. Они легко могут себя идентифицировать в героях фильма, несмотря на то, что все происходящее связано с периодом, когда многие зрители еще даже не родились. Тем не менее, выясняется, что практически ничего не изменилось», — рассказал он.

По словам Сычева, люди всегда с удовольствием наблюдают за супергеройскими историями. Но если в классических вариантах все заканчивается нереалистичным хэппи-эндом, то в «Слове пацана» все скорее наоборот.

«Здесь показано, что хоть такой супергерой и приходит (Вова Адидас) но на самом деле никакого реального решения он не предлагает, крови становится только все больше. Но люди все равно его любят, потому что он предлагает хоть какой-то вариант избавления от проблем. Людям по-прежнему нужен герой, который придет и за них все решит», — добавил Сычев.

Евгений Шульгин, обозреватель Lenta.Ru

Журналист и критик Евгений Шульгин считает сериал важным напоминанием об опасных временах.

«Он несет и терапевтический эффект — перестройка, кризисы и распад СССР определенно оставили на нас свои следы. Описанные в сериале пацанские нравы и установки — прямое тому подтверждение», — объяснил он.

Шульгин добавил, что внимание взрослых зрителей привлекла рефлексия по прошлому.

«Десятки миллионов позавчерашних пацанов уже давно живут взрослые жизни, не так уж часто, быть может, возвращаясь мыслями в детство, в котором слово пацана в какой-то период было важнее наставлений матери, учителей», — рассказал журналист.

Роман Григорьев, киножурналист

Несмотря на то, что «Слово пацана» сейчас называют чуть ли не передовым сериалом современности, кинокритик Роман Григорьев считает, что ничего новаторского в нем нет. По его мнению, Крыжовников ворвался со своими группировками в нужное время, поэтому и получился такой сумасшедший эффект.

«Во-первых, у всех есть немного желание заглянуть в прошлое и посмотреть своими глазами на то, как жили в СССР, поэтому частично в этом интерес заключается. А во-вторых, в сериале с первой же практически минуты начинается экшен, зритель вовлекается в ролевую игру – вместе с героем проходит различные задания. Я бы не считал сериал прорывом, но то, что он попал в нужное время и в нужное место, как заноза, - это факт. Он стал абсолютно знаковым, как в свое время «Маленькая Вера», благодаря тому, что он честно показывает определенные исторические события нашей страны. То есть ничего новаторского в нем нет, новое слово в кинематографе он не сказал. Просто был снят в удачное время», - поделился эксперт.

Не смог Григорьев не отметить и работу, которая была проделана всей командой проекта. Именно определенные «фишки», а также грамотно подобранный актерский состав, сделали свое дело и обеспечили «Слову пацана» успех.

«Фишка сериала в его точной реконструкции эпохи, хорошей детальной проработке кадров, работе художников-декораторов и музыкальной составляющей. Плюс – яркие характеры мальчишек, которые ярко вычерчены, - рассказал Роман. — Тема криминала всегда была востребована, это одна из любимых тем у зрителей. Я не думаю, что режиссер сознательно прям поднимает какие-то темы. Это то, чем занимались в советском кино. Здесь же просто часть жизни Жоры Крыжовникова, который частично во всем этом вырос. Да и я. Как и много других людей. Поэтому ничего нового он не поднимал».

Что же касается второго сезона, то кинокритик допускает его разработку. Вот только такого же успеха он ему не прогнозирует.

«Думаю, что второй сезон, может быть, будет, но обычно продолжение менее интересное. Тут как бы нет какой-то надежды, что вдруг будет сломлен привычный ход вещей, и второй сезон окажется неожиданно круче первого. Но будут досматривать. Люди всегда ищут что-то новое, у них меняются интересы», - поделился Роман Григорьев.