Феномен «Слова пацана»: как история о криминальном Татарстане стала главным сериалом 2023 года
Кинокритики, психолог и фанаты рассказали о феномене сериала «Слова пацана».
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«Слово пацана. Кровь на асфальте» стал одним из главных сериалов 2023 года, затмив все другие новинки онлайн-сервисов. Еще до премьеры проекту режиссера Жоры Крыжовникова пророчили успех у зрителей, и в начале декабря эти прогнозы сбылись: с первых серий история о казанских уличных бандах 80-х и 90-х годов захватила зрителей настолько, что обошла по просмотрам южнокорейский веб-сериал «Игра в кальмара». А это не удавалось сделать с 2021 года. Так что теперь из каждого утюга звучит не песенка гигантской куклы, а татарский трек «Пыяла» электронного хип-хоп-дуэта АИГЕЛ.
Всего за несколько недель проект стал настолько популярен, что даже те, кто его не смотрел, точно знают, что «пацаны не извиняются», что случилось с Айгуль и кто такие чушпаны. Его обсуждают буквально все.
Вместе с кинокритиками, фанатами и психологом разбираем «Слово пацана. Кровь на асфальте». Рассказываем, о чем сериал, какие актеры в нем снимались и почему он стал одним из лучших сериалов 2023 года.
О чем сериал «Слово пацана» - сюжет и актеры
Сценарий сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» был основан на одноименной документальной книге писателя Роберта Гараева. В его произведении раскрывается так называемый «казанский феномен» - расцвет криминальных банд в столице Татарстана в 80-е и 90-е годы. Создатели проекта же взяли за основу само явление группировок и соединили его с художественным вымыслом, тем самым получив вполне продаваемый продукт.
Сюжет многосерийной кинокартины разворачивается вокруг нескольких членов банды «Универсам». Начинается все с того, что главный герой Андрей (Леон Кемстач) – обычный школьник, занимающийся после уроков в музыкальной школе — знакомится с одним из участников группировки Маратом (Рузиль Минекаев), после чего решает, что ему тоже надоело быть чушпаном. Среди «универсамовских» есть старшие: Кощей (Никита Кологривый), Вова Адидас (Иван Янковский), Зима (Лев Зулькарнаев) и Турбо (Слава Копейкин). А также младшие или «скорлупа», именно в их число и вошел Андрей: Ералаш (Ярослав Могильников), Кирилл (Никита Манец), Лампа (Альберт Тавабилов) и другие. Кроме того, есть и другие банды, которые враждуют друг с другом. Как раз на их противостояниях и строится вся история «Слова пацана».
Изначально была информация, что сериал будет коротким – всего один сезон, состоящий из восьми серий. Однако из-за оглушительного успеха у зрителей создатели теперь стали говорить не о двух, а даже о трех частях. Но, как правило, к продолжениям аудитория относится уже не с такой страстью.
Мнение критиков о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Чтобы понять причину, по которой сериал стал настолько успешным, портал «Страсти» в первую очередь обратился к кинокритикам.
Александр Голубчиков, кинокритик
По словам кинокритика Александра Голубчикова, успех сериала кроется в том, что молодое поколение давно не видело ничего похожего на «Слово пацана».
«Сериал «Слово пацана» попал сразу в несколько возрастных категорий. Прежде всего, в молодежную аудиторию. Ничего похожего давно не снимали. К тому же, здесь есть параллели с фильмом «Бригада» про мужскую дружбу, про ребят, которые чему-то противостояли. Для молодежи — это ощущение потерянного поколения», — объяснил он.
При этом Голубчиков добавил, что никакой речи о романтизации криминала в сериале нет. А вот секрет большого количества зрителей может крыться еще и в широкой промо-кампании.
«Нельзя не говорить и о прекрасной промо-кампании. Возможно, сработал механизм вирусности. А вот различные интеграции песни АИГЕЛ в клипы модных видеоблогерш в соцсетях — это результат работы маркетологов. То есть это попытка подключить к просмотру ту аудиторию, которая еще тогда не была в этом заинтересована», — рассказал он.
Сергей Сычев, кинообозреватель газеты «Известия»
Кинокритик Сергей Сычев объяснил, что сериал удачно попал в нерв аудитории.
«Люди сейчас чувствуют себя бесправными, жертвами, бедными. Они легко могут себя идентифицировать в героях фильма, несмотря на то, что все происходящее связано с периодом, когда многие зрители еще даже не родились. Тем не менее, выясняется, что практически ничего не изменилось», — рассказал он.
По словам Сычева, люди всегда с удовольствием наблюдают за супергеройскими историями. Но если в классических вариантах все заканчивается нереалистичным хэппи-эндом, то в «Слове пацана» все скорее наоборот.
«Здесь показано, что хоть такой супергерой и приходит (Вова Адидас) но на самом деле никакого реального решения он не предлагает, крови становится только все больше. Но люди все равно его любят, потому что он предлагает хоть какой-то вариант избавления от проблем. Людям по-прежнему нужен герой, который придет и за них все решит», — добавил Сычев.
Евгений Шульгин, обозреватель Lenta.Ru
Журналист и критик Евгений Шульгин считает сериал важным напоминанием об опасных временах.
«Он несет и терапевтический эффект — перестройка, кризисы и распад СССР определенно оставили на нас свои следы. Описанные в сериале пацанские нравы и установки — прямое тому подтверждение», — объяснил он.
Шульгин добавил, что внимание взрослых зрителей привлекла рефлексия по прошлому.
«Десятки миллионов позавчерашних пацанов уже давно живут взрослые жизни, не так уж часто, быть может, возвращаясь мыслями в детство, в котором слово пацана в какой-то период было важнее наставлений матери, учителей», — рассказал журналист.
Роман Григорьев, киножурналист
Несмотря на то, что «Слово пацана» сейчас называют чуть ли не передовым сериалом современности, кинокритик Роман Григорьев считает, что ничего новаторского в нем нет. По его мнению, Крыжовников ворвался со своими группировками в нужное время, поэтому и получился такой сумасшедший эффект.
«Во-первых, у всех есть немного желание заглянуть в прошлое и посмотреть своими глазами на то, как жили в СССР, поэтому частично в этом интерес заключается. А во-вторых, в сериале с первой же практически минуты начинается экшен, зритель вовлекается в ролевую игру – вместе с героем проходит различные задания. Я бы не считал сериал прорывом, но то, что он попал в нужное время и в нужное место, как заноза, - это факт. Он стал абсолютно знаковым, как в свое время «Маленькая Вера», благодаря тому, что он честно показывает определенные исторические события нашей страны. То есть ничего новаторского в нем нет, новое слово в кинематографе он не сказал. Просто был снят в удачное время», - поделился эксперт.
Не смог Григорьев не отметить и работу, которая была проделана всей командой проекта. Именно определенные «фишки», а также грамотно подобранный актерский состав, сделали свое дело и обеспечили «Слову пацана» успех.
«Фишка сериала в его точной реконструкции эпохи, хорошей детальной проработке кадров, работе художников-декораторов и музыкальной составляющей. Плюс – яркие характеры мальчишек, которые ярко вычерчены, - рассказал Роман. — Тема криминала всегда была востребована, это одна из любимых тем у зрителей. Я не думаю, что режиссер сознательно прям поднимает какие-то темы. Это то, чем занимались в советском кино. Здесь же просто часть жизни Жоры Крыжовникова, который частично во всем этом вырос. Да и я. Как и много других людей. Поэтому ничего нового он не поднимал».
Что же касается второго сезона, то кинокритик допускает его разработку. Вот только такого же успеха он ему не прогнозирует.
«Думаю, что второй сезон, может быть, будет, но обычно продолжение менее интересное. Тут как бы нет какой-то надежды, что вдруг будет сломлен привычный ход вещей, и второй сезон окажется неожиданно круче первого. Но будут досматривать. Люди всегда ищут что-то новое, у них меняются интересы», - поделился Роман Григорьев.
Мнение группы «Мираж»
В сериале часто звучат популярные песни из конца 80-х. Среди них есть и хиты группы «Мираж». Участники группы, как выяснилось, тоже не обошли стороной нашумевший проект, и оценили его. По словам солистки Екатерины Болдышевой, которая выступала в Татарстане в те времена, персонажи сериала переданы очень точно.
«Нам довелось поездить по стране в те годы, и мне кажется, что как бы ни хотелось на это все закрыть глаза, но то, что показано в фильме, очень похоже на правду», — рассказала она.
Гитарист группы Алексей Горбашов тоже признался «Страстям» в том, что атмосфера того времени показана реалистично и рассказал, что сериал оставил у него тягостное впечатление.
«Я как ни старался, никакой романтики в нем не увидел. Наверное, вопросы нужно задавать не создателям сериала, а той власти, при которой все происходило, а, возможно, где-то имеет место и сейчас», — объяснил он.
Мнение фанатов сериала «Слово пацана»
Чтобы до конца убедиться в том, что романтизировать в сериале нечего, корреспондент «Страстей» решил спросить у обычных зрителей о том, что же их привлекло в «Слове пацана». При изучении соцсетей видна примерная целевая аудитория сериала — это девушки-подростки 16−19 лет и женщины 35−45 лет. Причем их доли среди тех, кто регулярно делится в блогах контентом по сериалу, примерно равны.
«Я начала смотреть сериал, потому что очень много рекомендаций начала замечать в соцсетях. Актеры и атмосфера очень правдоподобные. Я попросила посмотреть свою маму, которая жила в то время в Татарстане. Она сказала, что так и было, все очень похоже на правду», — рассказывает юная зрительница Яна.
По словам девушки, она начала смотреть сериал еще и потому, что хотела узнать, как жили в те времена, когда ее еще не было. «Каждая серия затягивает, а концовки очень интригуют. Ты думаешь одно, а по факту происходит совсем другое. Особенно, когда была сцена с Айгуль. Я в шоке от тех времен, от того, что происходило. Я рада, что у нас сейчас такого нет. Сейчас мы поддерживаем друг друга, а не бросаем в беде», — объяснила она.
О правдоподобности говорят и те зрительницы, которые застали непростые времена. И снова ни слова о романтизации бандитов.
«Подруга очень настаивала посмотреть этот сериал, и я подсела. Я ребенок середины 80-х, и конечно, это время очень близко мне. Но сам сериал привлек именно игрой актеров и тем, как все продумано с точностью до мелочей. Ребята очень круто сыграли, многих я до этого даже и не знала, а теперь читаю обо всех», — рассказала зрительница Татьяна.
Влияние сериала «Слово пацана» на молодежь – мнение психолога
Для сформирования окончательной картины феномена популярности «Слова пацана» мы обратились и к профессиональному психологу Инне Рейнер. Изучив вышедшие серии, она смогла объяснить, почему зрители полюбили проект и может ли он как-то негативно отразиться на молодом поколении.
По мнению психолога Рейнер, история про криминальную Казань 80-х годов так популярна у зрителей по двум основным причинам. Первая - отличная операторская работа и грамотный подбор актеров, сумевших передать весь спектр эмоций.
«Пиковых переживаний продемонстрировано очень много: сегодня у нас все классно, мы едины, и мы на волне, а завтра мы с кем-то деремся, «отшиваем», и эмоции идут на спад. Сериал очень сильно раскачивает психику на гормональном уровне. А наша психика очень любит, когда ее раскачивают. Вот почему женщины так легко втягиваются в отношения, больше напоминающие качели? Их тянет к плохим мальчикам, а хорошие и стабильные вызывают у них скуку. Потому что с «плохим» гормоны – их еще называют нейромедиаторами – скачут как угорелые. Эндорфины вызывают чувство удовольствия и обезболивания, их уровень начинает повышаться, и человек начинает испытывать приятные ощущения. Вот и с сериалом точно так же, хотя там не совсем про любовь. Зрители сопереживают героям, эндорфины скачут. И будут скакать, пока показывают сериал. Потом люди переключатся на что-то другое», - поделился психолог.
Вторая причина - подростков в сериале очень привлекает тема дружбы, единства: «мы вместе». Что касается взрослых, то тут сериал точно попал в болевую точку. Все вспомнили, как было раньше.
«Сюжет ведь, смотрите, как хитро построен – практически все мы когда-то ездили в детские пионерские лагеря. И большинству это нравилось. Мы были причастны к какой-то группе людей, общности, которая, если что-то случится, за нас постоит. В 1 серии такую группу и показали. Сейчас все стало по-другому, мы стали более обособленными, сидим по домам, общаемся в узком кругу, с друзьями все больше в соцсетях или мессенджерах. Естественно, всем хочется единения, когда мы все вместе, когда каждый знает, что он не один, что рядом, плечом к плечу стоит единомышленник, готовый в любой момент поддержать», - рассказала эксперт.
Инна Рейнер считает, что опасения о всплеске подростковой преступности после просмотра фильма о подростковых бандах Казани из 80-х, беспочвенны.
«Вряд ли в финале будет идиллия. Уже в шестой серии становится ясно, что все закончится трагически – большинство погибнет, хорошего ничего не произойдет. А подобный конец – не повод для подражания. Также время сейчас другое. Все подростки сидят по домам, уткнувшись в гаджеты. Да и ценности у них уже другие. Почему раньше все были на улицах? Не было ни Интернета, ни компьютерных игр, ни мобильников. А сейчас? Выйди на улицу – детей там почти нет. Да, на окраинах, в неблагополучных районах встречаются еще похожие ситуации, но так было, так есть и так, скорее всего, будет всегда. В целом же ситуация поменялась. Сейчас на передний край выходят совсем другие проблемы с подростками, где краеугольным камнем становится как раз интернет, а не улица», - заключила психолог.
Если собрать все мнения воедино, то можно понять, что феномен популярности сериала заключается в том, что он попал в нужное время и в нужное место – в самое сердце зрителей. Молодое поколение увидело, как было раньше, а старшее вспомнило былые годы. Жора Крыжовников, как говорится, ударил по больному, и не прогадал. На сегодняшний день первая глава истории завершена. Зрители увидели долгожданный финал, который, несмотря на пересъемку, подготовили в заданные сроки. Будет ли продолжение? Пока вопрос о его резонности остается открытым. Но отрицать то, что «Слово пацана» уже перевернуло отечественную индустрию, бессмысленно.
А напоследок хочется лишь добавить: теперь запомни, ты теперь пацан, ты теперь со «Страсти».