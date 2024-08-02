Просил не приезжать в Россию: супруга сенатора Савельева отреагировала на задержание мужа

Супруга сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева Ольга отреагировала на задержание мужа. Женщина заявила, что не в курсе происходящего, но она шокирована случившейся ситуацией.

«Я не могу ничего говорить, потому что это какой-то бред и шок», — сказала Ольга в разговоре с Telegram-каналом «Звезда».

Женщина добавила, что сегодня день ВДВ, а ее супруг — десантник. Кроме того, завтра Савельев празднует день рождения, все мысли у него были лишь об этом, пояснила Ольга.

При этом Telegram-каналу Mash она рассказала, что муж предупреждал супругу о скорых проблемах и просил пока не приезжать в Россию из-за границы, где учатся их дети. Однако Ольга не могла и представить, что это связано с уголовным делом. По предположению женщины, Савельева могли подставить.

По данным mk.ru, криминальный скандал разгорелся вокруг компании «Оптомониторинг», соучредителями которой являлись сыновья задержанного сенатора Денис и Савва.

Предполагаемой жертвой Савельева должен был стать некий Сергей Ионов — советник директора компании. Ее основателем был Андрей Андриановский, директор крупной промышленной компании.

В ноябре 2021 года Ионова задержали — следствие обвинило его в растрате 1,6 млн рублей командировочных на личные нужды. В итоге Сергея приговорили к трем годам лишения свободы, однако апелляционная инстанция снизила срок на полгода.

Ранее мы писали, что задержанный сенатор, которого подозревают в причастности к организации убийства, устраивал праздники за 60 млн рублей с участием Баскова и Меладзе.