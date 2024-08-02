Задержанный сенатор Дмитрий Савельев устраивал праздники за 60 млн рублей с участием Баскова и Меладзе

Сенатор Дмитрий Савельев устраивал праздники с участием звезд и платил за мероприятия десятки миллионов рублей. Так, в 2018 году он отметил день рождения за 60 млн рублей.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В 2018 году Савельев отметил юбилей и пригласил на праздник певцов Николая Баскова, Валерия Меладзе, Дмитрия Маликова, композитора Игоря Крутого, певицу Веру Брежневу. При этом доход сенатора за 2017 год составил 167 млн.

Жена политика в 2019 году тоже отмечала юбилей. На нем выступали певица Светлана Лобода, артист Дима Билан. Ведущим был Вячеслав Манучаров. Женщина сменила за ночь пять нарядов. В конце вечера для нее вынесли огромный торт. Источник пишет, что все обошлось примерно в 10 млн рублей.

Как сообщает Пятый канал, Савельева задержали на выходе с заседания Совфеда. Он подозревается в причастности к организации убийства. Источник издания рассказал, что летом 2023 года сенатор решил организовать убийство осужденного. Он готовился заплатить 100 тыс. долларов. Однако исполнитель из числа сотрудников ФСИН отказался в последний момент и обратился в ФСБ. Убийство инсценировали, и Савельев передал деньги.

Ранее сообщалось, что сенатора лишат неприкосновенности. С соответствующей просьбой в Совфед обратился Генпрокурор Игорь Краснов.