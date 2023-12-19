Классический развод: как не стать жертвой телефонных мошенников и почему раскрываемость дел низкая

В России ежедневно появляются новости о том, как школьник или пенсионер отдал все наличные деньги, которые были в доме, мошеннику. Сайт «Страсти» подробно рассказал, как работает схема развода.

Но мы решили не останавливаться и поговорили с психологом, и составили средний портрет мошенника, кто берется обворовывать самых незащищенных граждан – детей и стариков. И попытались выяснить, как не стать жертвой развода. А также узнали у юристов и бывших сотрудников полиции, почему все же правоохранители неохотно берутся расследовать подобные дела.

Бывший руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека в России и юрист Иван Соловьев признался, что раскрываемость подобных преступлений низкая.

«Действительно, раскрываемость низкая. Удается достать тех, кто действует с территории России. Классические телефонные мошенники действуют с территории Украины – это Днепр и Западные области. Задержать их не представляется возможным», – рассказал он.

Объяснил юрист и то, почему некоторые полицейские отказываются возиться с подобными преступлениями.

«Сложности с возбуждением дела связаны с тем, что эти дела остаются нераскрытыми. Потом остается негативный результат в работе. А когда нет ущерба, в таком случае выносят постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», - рассказал юрист.

По мнению полковника полиции в отставке Алексея Трифонова, подобные преступления сложно раскрыть из-за того, что некоторые злоумышленники могут находиться за пределами России.

«Полицейские задерживают мошенников, технические возможности для этого есть. Но только тех, которые работают внутри страны. Понятно, что большинство таких схем приходит из соседних государств. Мне и самому несколько раз в день звонят такие мошенники. Установить условных посредников можно, но конечного злоумышленника физически достать невозможно. То, что полицейские сразу заявляют, что возможности найти ноль, может быть, в каких-то случаях такое и бывает. Но на самом деле, как показывает практика, преступления такие раскрываются, если они совершены в пределах нашей страны и деньги не ушли за границу», - объяснил Трифонов.

При этом экс-полицейский добавил, что в правоохранительных органах недавно усилили борьбу с телефонными мошенниками.

«МВД не стоит на месте. В прошлом году в аппарате министерства создано новое Управление по борьбе с киберпреступлениями. В его сферу деятельности входит дистанционное мошенничество», - рассказал он.

Получив такие комментарии, мы задумались: как же в случае с бабушкой полиция сразу поняла, что действовали с Украины, если номер не дает информации и следствие останавливается на стадии допроса курьера? Очень легко свалить все на другую страну и сказать, что найти преступников не получится. Но если МВД не стоит на месте и началась борьба с киберпреступлением, почему мошеннические схемы продолжают набирать обороты, а преступников не находят?

Изучив историю жертв, мы решили разобраться в мышлении аферистов и составить их психологический портрет. Почему пенсионеры ведутся на действия злоумышленников? Возможно ли избежать обмана и не стать жертвой преступника? Чтобы ответить на эти вопросы, мы пообщались с психологом Натальей Даниловой.

В первую очередь, эксперт предложила разобраться, какие люди становятся мошенниками. Наталья отметила, что все злоумышленники — личности с травмированной психикой. Как правило, они росли в неблагоприятной обстановке и подвергались буллингу. Вот почему, став взрослым человеком, мошенником движет желание отомстить. Ему важно доказать, что он имеет право на существование. Для этого аферист действует незаконно и жестоко.

«В детстве мошенники уяснили, что мир опасен и жесток. Чтобы выжить — нужно отключить чувства, эмпатию и научиться обманывать. Ими движет особая миссия по избавлению мира от неудачников. Аферисты никогда не считают себя виновными. По их версии, люди сами виноваты, раз повелись на уловки», — пояснила психолог.

Отметим, что мошенники действуют по-разному. Они могут запугивать, попасть в точку боли, загипнотизировать или убедить жертву, что она является избранной. Злоумышленники азартны: обманув раз, они совершенствуют свои техники и приемы. За счет этого мошенники вводят человека в ступор.

Кто становится жертвами аферистов?

В первую очередь, они ищут слабых людей. Именно поэтому чаще всего страдают дети и пенсионеры, которые никак не проявляются в социуме. Несовершеннолетний ребенок не имеет прав, а пожилой человек большую часть времени проводит дома. Кроме того, и дети, и пенсионеры очень доверчивые: у них отсутствует критическое мышление. Вот почему мошенники могут делать с ними все, что угодно.

«Информация мошенников вводит в ступор. Человек не может мыслить адекватно из-за страха за себя или своих близких. Именно это позволяет им управлять жертвами. Кроме того, они подкрепляют действия при помощи власти, ведь чаще всего мошенники представляются сотрудниками полиции, банка», — высказалась эксперт.

По словам психолога, разговор с жертвой в сжатые сроки — еще одна уловка аферистов. Как правило, человеку не дают время на раздумья: вопрос о переводе денег нужно решить в моменте. Таким способом они лишают жертв критического мышления.

«Они звонят тем, кто находится один. Человек не может ни у кого спросить, посоветоваться, поэтому мошенник становится для него значимым лицом. По мнению жертвы, аферист всегда прав, даже если он говорит чушь», — сообщила психолог.

Как не стать жертвой злоумышленника?

Если вы осознали, что столкнулись с мошенником, то следуйте следующим рекомендациям:

успокойтесь, не нервничайте. Запомните, что любой стресс мешает адекватно мыслить;

тяните время, уточняйте детали. Мошенник, лишенный возможности действовать в моменте, обязательно запутается в своих словах;

скажите, что вам нужно посоветоваться;

вы можете положить трубку, не объясняя причин.

«Если же вас удалось обмануть, то не корите себя. Не бойтесь злиться. При необходимости вы всегда можете обратиться к психологу!» — резюмировала Наталья.