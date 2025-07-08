Журналист рассказал об обстановке в Минтрансе РФ после смерти Романа Старовойта

В здании Министерства транспорта России установили фотографию ушедшего из жизни экс-главы ведомства Романа Старовойта и зажгли прощальную свечу. Соответствующие снимки опубликовал в своем Telegram-канале журналист кремлёвского пула Александр Юнашев.

На опубликованных журналистом кадрах видна черно-белая фотография чиновника. Рядом находится некролог, и зажжена прощальная свеча.

«Обстановка сегодня в Минтрансе», — написал Юнашев.

Накануне ведомство также выразило соболезнования родным и близким Старовойта.

7 июля Старовойта освободили от должности министра транспорта. Позже стало известно, что тело чиновника нашли в его личном автомобиле на территории Одинцовского городского округа в Московской области — эту информацию официально подтвердили в СК. По предварительной версии, он покончил с собой.

Недавно мы писали о предполагаемой возлюбленной экс-чиновника, выпускнице Курского медицинского университета Полине. Девушка приехала первой на опознание и не смогла сдержать слез, увидев Романа без признаков жизни.