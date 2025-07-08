Переезд в Москву, слухи о свадьбе и слезы на месте смерти: что известно о молодой возлюбленной Старовойта

После смерти экс-министра транспорта Романа Старовойта внимание общественности привлекла его предполагаемая возлюбленная – 25-летняя Полина Корнеева из Курска. В последний год она, по данным источников, состояла в отношениях с чиновником, хотя пара тщательно скрывала роман от публики. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Полина окончила Курский медицинский университет и в 2023 году вместе с матерью переехала в столицу, продав квартиру в родном городе. Примерно в это же время Старовойт был назначен министром транспорта.

По информации Telegram-каналов, их отношения начались не сразу. Еще в 2021 году, когда Полина получала диплом, Старовойт (тогда губернатор Курской области) лично вручил ей красный диплом, отметив заслуги молодых медиков во время пандемии. Некоторые наблюдатели предполагают, что именно тогда между ними могла зародиться симпатия.

Несмотря на отсутствие публичных подтверждений, в родном городе девушки ходили слухи, что Полина готовилась к свадьбе со Старовойтом. В соцсетях даже появилось ее фото в свадебном платье, но сама она никогда не комментировала эти разговоры.

Ее страницы в соцсетях не содержали откровенных намеков на роман – лишь фото в дорогих интерьерах и бутиках. Официально у Корнеевой зарегистрирован только автомобиль KIA K5, но, по словам знакомых, она вела обеспеченный образ жизни.

7 июля Старовойт был найден мертвым в своем Tesla в Подмосковье. По данным Mash, именно Полина первой приехала на опознание и не смогла сдержать слез. Позже она уехала с места происшествия на его машине.

До этого романа экс-министр был женат, но в 2021 году развелся. В одном из эфиров он пояснил, что расставание было обоюдным, и сохранил хорошие отношения с бывшей супругой и двумя дочерьми.

Ранее мы писали о том, что семья Старовойта пользовалась имуществом на сумму около миллиарда рублей.