Пришлось подниматься пешком: президент США с супругой попали в неловкую ситуацию на Генассамблее ООН

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания прибыли в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций и сразу попали в неловкую ситуацию. Об этом пишет mk.ru.

По прибытию в здание президентскую чету встретили представители международных СМИ. Трамп был одет в привычный синий костюм с красным галстуком, в то время как первая леди выбрала для мероприятия безупречный белый наряд. Образ дополнили того же цвета туфли на высоком каблуке.

После короткого приветствия журналистов американский лидер с супругой попали в неловкую ситуацию. Прямо в момент их подъема на эскалаторе механизм внезапно остановился и чете Трампов пришлось продолжить путь пешком.

Уже находясь этажом выше, президент США вместо ответов на вопросы корреспондентов с усмешкой показал пальцем на застрявший механизм. А во время его выступления отключился телесуфлер.

На это Трамп ответил, что получил от ООН две вещи: неработающие эскалатор и телесуфлер. Президент США поблагодарил организацию за это.

