Жена президента Макрона вновь публично унизила его, не приняв протянутую руку

Во время официального визита в Великобританию президент Франции Эмманюэль Макрон оказался в неловкой ситуации, когда его супруга Брижит Макрон не приняла его протянутую руку при выходе из самолета. Это посчитали очередным унижением.

Кадры прибытия президентской четы на военную базу Нортхолт показал телеканал France 24. На записи видно, как Макрон первым спускается по трапу и, обернувшись, предлагает помощь жене. Однако Брижит, одетая в элегантное белое платье и туфли на высоких каблуках, предпочла опереться на поручни, проигнорировав жест мужа.

Президент Франции опустил руку и сразу же переключил внимание на встречавших их принца Уильяма и принцессу Кейт Миддлтон.

Ранее подобные ситуации уже становились поводом для обсуждений, однако сами Макроны никогда не комментировали подобные эпизоды, подчеркивая, что их личные отношения остаются их частным делом.

Ранее мы писали о том, что жена президента Франции Макрона дала мужу пощечину во время визита во Вьетнам.