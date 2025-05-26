Жена дала пощечину: скандал в семье президента Франции Макрона попал на камеры

Журналисты засняли скандал в семье президента Франции Эмманюэля Макрона. Во время визита политика во Вьетнам дверь его самолета открылась чуть раньше времени, из-за чего удалось на камеры заснять, как супруга лидера страны ударила его по лицу. Об этом сообщает BFM RMC.

Президент Франции прибыл вместе с женой Брижит во Вьетнам с рабочим визитом. Однако их приезд обернулся скандалом. Выяснилось, что в семье Макрона все далеко неидеально. В пути супруги успели, по всей видимости, поругаться, и не смогли помириться, когда самолет уже приземлился.

Когда дверь воздушного судна открылась, Брижит ударила мужа по лицу, и это успели заснять операторы телеканалов. Источник BFM RMC подтвердил, что кадры подлинные. Когда президент Франции понял, что его снимают, - сразу же собрался и начал улыбаться, будто не ссорился с женой. Макрон даже подал жене руку, спускаясь по трапу. Однако она отказалась принимать его помощь.

Официальные комментарии по этому поводу пока не поступали.

Ранее журналист Ксавье Пуссар заявил, что под именем Брижит Макрон скрывается ее родной брат.