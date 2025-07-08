«Жена на себе испытала проблемы с аэропортами»: министр транспорта Андрей Никитин дал первое интервью на посту

Новый глава Минтранса России Андрей Никитин дал первое интервью на посту. Он принял поздравления о назначении от Kp.ru и рассказал изданию о своих первых решениях в кресле министра по транспорту.

В первую очередь, по словам Никитина, будут предприняты попытки по стабилизации ситуации с аэропортами. Он признался, что его жена в поездках по командировкам «испытала на себе» все проблемы с воздушными гаванями.

«Сделаем все, что возможно сделать. То, что происходит — это осознанная провокация наших врагов. Но мы должны научиться на нее отвечать. Это первая, наверное, задача. […] Моя супруга в воскресенье убыла в командировку в один из регионов, по поручению Минздрава. Майя летела эконом-классом, как обычный пассажир, и в полной мере испытала на себе все те проблемы, которые были у нас в аэропортах», — поделился глава ведомства.

Еще в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным Андрей Сергеевич отметил, что Россия — огромная страна, ее надо «сшивать» транспортными магистралями от столицы до Владивостока.

«Наши предки это делали и в царское время, и в советское. Вызывает восхищение, как наши с вами прадеды в Великую Отечественную в кратчайшие сроки эвакуировали в тыл заводы и уже через месяц с них шли боеприпасы фронту. Это в том числе героическая работа транспортников», — добавил он в разговоре с изданием.

Другим приоритетом министерства Никитин назвал возведение высокоскоростной магистрали Москва-Питер. И здесь важно не допустить никаких сбоев.

Он также добавил, что планирует взять в Министерство транспорта некоторых членов своей прежней команды. Однако опираться он все же будет на опыт профессионалов, уже работающих в ведомстве.

«Министерство транспорта очень профессиональное, там серьезная команда, и я буду опираться на тот персонал, который уже есть. А Великий Новгород для меня вторая Родина, где профессионалы тоже должны оставаться. Там прекрасный и.о. губернатора, его надо поддерживать всячески, и я это буду делать», — сказал министр.

Ранее мы писали о том, что в здании Министерства транспорта России установили фотографию ушедшего из жизни экс-главы ведомства Романа Старовойта и зажгли прощальную свечу.