Зеленский нарядился для встречи с британским королем Карлом III

Президент Украины неожиданно принарядился для встречи с королем Карлом III. Владимир Зеленский надел костюм и сфотографировался с британским монархом. Об этом пишет НТВ.

Для встречи украинский лидер выбрал строгий черный костюм с однотонной рубашкой без аксессуаров. На опубликованных кадрах видно, как Зеленский и британский монарх обменялись рукопожатием и улыбнулись фотографам.

В рамках визита запланирована также встреча с новым премьер-министром Великобритании Киром Стармером, который недавно оказался в центре внимания из-за нескольких дипломатических казусов. В частности, он перепутал президента Южной Кореи с переводчиком во время официальной встречи. Кроме того, ползал у ног Трампа, собирая чужие документы.

Некоторые вспомнили февральский визит Зеленского в США, где его внешний вид вызвал дискуссии. Тогда Дональд Трамп в присутствии журналистов высмеял президента Украины за несоответствующий мероприятию стиль.

«Он сегодня принарядился», — посмеялся Трамп вместе с журналистами.

В Овальном кабинете один из журналистов поинтересовался у украинского президента: «У вас вообще есть костюм?» На что Зеленский ответил, что вернется к классическим костюмам после завершения конфликта на Украине.

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский оставил жену Елену мокнуть под дождем во время визита в Вену.