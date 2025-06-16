Зеленский бросил под дождем свою жену в Вене

Президент Украины Владимир Зеленский оставил свою жену Елену мокнуть под дождем во время визита в Вену. Кадры, опубликованные австрийским изданием Heute, вызвали оживленное обсуждение в СМИ.

На видео видно, как Зеленский, выйдя из автомобиля, сразу направился к президенту Австрии Александру Ван дер Беллену, в то время как его жена осталась без зонта. Елена Зеленская в зеленом костюме и туфлях на каблуках вынуждена была некоторое время стоять под дождем.

Позже, во время официальной части мероприятия, украинский лидер укрывался под зонтом, тогда как первая леди по-прежнему находилась под открытым небом.

Несмотря на главную тему – визит Зеленского в Австрию, все обсуждали именно это эпизод с участием супруги президента Украины. Издание Heute назвало поведение Зеленского «оплошностью».

Ранее украинский пленный заявил о недовольстве в ВСУ из-за жены Зеленского. В центре внимания оказались дорогостоящие сумочки Елены Зеленской.