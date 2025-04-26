Зеленский и Трамп приехали на прощание с Папой Римским Франциском

26 апреля в соборе Святого Петра в Ватикане началась церемония прощания с Папой Римским Франциском. На траурное мероприятие прибыли в Рим президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома Дональд Трамп.

Как сообщает «Общественная служба новостей», Владимир Зеленский, который еще недавно говорил, что не поедет в Рим, все же решил проводить понтифика в последний путь. Глава Украины прибыл на траурную церемонию с женой Еленой и украинской делегацией. Об этом рассказал его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Также на прощание Папы Римского прибыл президент США Дональд Трамп. Подробностей о том, кто его сопровождает, нет.

С российской стороны на похороны приедет министр культуры Ольга Любимова.

Напомним, Папа Римский Франциск умер на следующий день после Пасхи, 21 апреля. Понтифик скончался вследствие инсульта. Перед этим он проходил лечение от пневмонии. После его кончины на родине Франциска в Аргентине был объявлен недельный траур. В Испании объявили трехдневный траур, а в Риме отменили все публичные мероприятия.