Названа возможная причина смерти папы римского Франциска. Как сообщает Corriere della Sera, у 88-летнего понтифика мог произойти инсульт или кровоизлияние в мозг.

По данным источника, кончина Франциска не связана с проблемами с дыханием. Ранее он был госпитализирован с пневмонией, а после тщательного расследования диагноз изменили на комплексное заражение легких.

«В ближайшие несколько часов Святой престол опубликует официальное заявление с указанием причины смерти», — отмечается в газете.

21 апреля утром стало известно о смерти папы римского. Источник из окружения понтифика сообщил, что ему было плохо всю ночь, а к шести утра он находился на грани смерти.

На родине Франциска в Аргентине объявлен недельный траур. В Испании объявили трехдневный траур. В Риме отменены все публичные мероприятия.

Ранее мы писали о том, что российский художник Никас Сафронов рассказал о последней встрече с Папой Римским. Он признался, что молился за его здоровье каждый день. В беседе с сайтом «Страсти» Никас назвал смерть главы Римско-католической церкви «большой потерей» для всего мира.