Зеленский чуть не упал с трапа самолета и пришел на встречу с Эрдоганом в кроссовках

Президент Украины Владимир Зеленский пришел на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в кроссовках. Фотографии публикует турецкое агентство Anadolu.

По данным источника, лидеры двух стран встретились в президентской резиденции Эрдогана. Как сообщают СМИ, Зеленский назвал свой визит в Турцию посланием для президента России Владимира Путина.

Напомним, что самолет Зеленского приземлился в Анкаре примерно в 12:17 по московскому времени. В соцсетях появилось видео, на котором президент Украины спускался по трапу самолета, оступился и чуть не упал. Журналисты отметили, что Зеленский был одет в черное, выглядел «мрачно и задумчиво». Об этом пишет Life.ru.

После публикации кадров в СМИ, многие решили, что мужчина сильно волнуется.

Напомним, что после встречи с президентом Турции могут начаться первые с 2022 года переговоры между Украиной и Россией.

Российскую делегацию на переговорах в Стамбуле 15 мая возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее мы писали о том, что Владимир Зеленский летел на переговоры в Турцию на обновленном самолете.