Обновили салон, добавили развлекательную систему: как изменился самолет президента Зеленского

Самолет президента Украины Владимира Зеленского, на котором он летел на переговоры в Турцию, обновили в 2023 году. У воздушного судна поменяли салон, добавили новую развлекательную систему.

Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Президентский самолет – это Airbus А319CJ. 15 мая борт вылетел из Польши в 9:03, на момент публикации он приземлился в Анкаре.

Самолет Зеленского представляет собой бизнес-модификацию модели А320. У судна укороченный фюзеляж, дополнительные топливные баки, VIP-салон на 39 кресел, установленных в два ряда. Известно, что самолет заказали за 44 млн долларов. Его построили в 2007 году, а сдали в эксплуатацию в 2010-м.

В сентябре 2023 года салон обновили – изменениями занималась литовская компания. Она заменила тканевые покрытия, сиденья и диваны, ковры. Была обновлена система управления салоном.

Напомним, 15 мая в Стамбуле состоятся российско-украинские переговоры. Делегация из РФ уже прибыла в Турцию. Ее возглавил помощник президента Владимир Мединский.

Ранее Зеленский посетил церемонию прощания с Папой Римским. Он был с женой Еленой.