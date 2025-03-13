Завидный жених Николай: что известно о 20-летнем сыне Александра Лукашенко

20-летний сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай привлек внимание прессы во время визита в Москву 13 марта. Журналисты запечатлели молодого человека в профиль и увидели залысины на голове.

На это обратил внимание Telegram-канал «Антиглянец».

«Судя по легким залысинам, юный наследник белорусского президента может вскорости разблокировать для себя образ Юры Борисова», - подписал источник соответствующие кадры с Лукашенко-младшим.

Общественность с малых лет наблюдает за Николаем, а каждый выход повзрослевшего наследника белорусского лидера будоражит сердца девушек. Лукашенко-младший старается не привлекать к себе внимание, ведет себя скромно, сдержанно, галантно.

Младший сын президента Белоруссии был рожден вне брака. Доподлинно не известно, кто является матерью Николая, но в одном из интервью Лукашенко сообщил, что она работает врачом. Впервые наследник появился на публике в возрасте трех лет – впоследствии стал самым медийным из сыновей президента, сопровождал отца на официальных мероприятиях и в зарубежных поездках.

Николай выпустился из школы с золотой медалью, поступил в Белорусский государственный университет, изучает биотехнологии. Он стал участником белорусско-китайской программы, которая создана совместно с Пекинским университетом. Преподавание ведется на английском языке, а Николай получит два диплома. Преподаватели отмечали: Лукашенко-младший не рассказывает никому, кто его отец, писала «Российская газета». Секретарь партийного комитета университета Хао Пин называл его «вдумчивым парнем» и лучшим студентом на курсе.

В 2023 году Николай выпустил научную статью про использование лактоферринов млекопитающих для лечения коронавируса. В конце января 2025 года продемонстрировал другой свой талант и восхитил публику игрой на рояле во время концерта в Минске.

РБК писал, что сын Лукашенко проник в сердца российских школьниц и TikTok. Одни записывали видео о том, как влюблены в Николая, а другие стали мониторить условия поступления в вузы Минска.

Ранее сообщалось, что сына белорусского президента не сразу узнали во время визита в Москву 13 марта. Николай «скромно затесался в толпу журналистов».