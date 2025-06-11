«Зашли слишком далеко»: Илон Маск публично извинился перед Дональдом Трампом

Миллиардер Илон Маск извинился перед президентом США Дональдом Трампом. Он признался, что сожалеет о некоторых постах, адресованных политику, однако не уточнил, о каких именно.

В соцсетях Илон сделал новую публикацию, которой поставил точку в конфликте с Трампом. Он отметил, что действительно переборщил со своими высказываниями.

«Я сожалею о некоторых своих постах о президенте Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко», - поделился Маск.

Напомним, что конфликт между Трампом и Маском начался с критики бизнесмена нового законопроекта о снижении налогов без снижения расходов. Президент США не смолчал и рассказал о своем разочаровании Илоном. Дошло все до того, что миллиардер сделал ряд громких заявлений. Так, он отметил, что без его поддержки Дональд не выиграл бы выборы и что видел имя политика в списках Джеффри Эпштейна.

К слову, из-за публичной ссоры с Трампом Маск потерял 34 млрд долларов. А отец Илона призвал его принять поражение в схватке с президентом.

Ранее стало известно, что Илон Маск пытался купить ракету в России.