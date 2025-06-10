«Подумали, что он шутит»: отец Илона Маска рассказал, как бизнесмен пытался купить ракету в России

На заре карьеры американский предприниматель Илон Маск приезжал в Россию, чтобы заключить одну сделку. Но его приняли за шутника. Об этом рассказал отец бизнесмена.

Эррол Маск поделился историей путешествия сына в Россию на «Форуме будущего 2050», передает НТВ. По его словам, Илон хотел купить ракету — так как в РФ делают лучшие аппараты в мире.

Однако провести сделку не получилось. Илону Маску не стали продавать ракету. Эррол заявил, что предложение его сына восприняли как шутку.

«Они ему ракету не дали. Подумали, что он шутит», — со смехом вспомнил отец бизнесмена.

После этого Илон вернулся в США. Там он и еще несколько человек взялись за постройку собственной ракеты в Калифорнии. С этого и начался ракетный бизнес предпринимателя.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что передаст подарок отцу Илона Маска, который приехал на форум в Москву. Его изготовили российские художники.