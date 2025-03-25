Замглавы МИД Польши признался, что страдает алкоголизмом

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна признался, что страдает от алкоголизма. Об этом пишет mk.ru со ссылкой на польские СМИ.

Как отмечается, подозревать в зависимости политика начали после нескольких публичных инцидентов, в ходе которых он вел себя довольно неконвенциональным образом, испытывал трудности с координацией и связным изложением в общественных местах.

«Я приношу извинения всем, кого затронула моя проблема. Я искренне благодарен всем, кто оказал мне поддержку», — приводит издание слова чиновника.

В настоящее время проводится проверка на предмет наличия у Шейна доступа к секретным сведениям, в том числе касающихся НАТО.

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