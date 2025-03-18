Певица Анна Семенович рассказала, что могла спиться после ухода из спорта

Бывшая фигуристка Анна Семенович рассказала, что могла спиться после вынужденного ухода из спорта. Об этом она заявила в передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия».

«Я стала свободнее относиться к еде и алкоголю. Я начала есть. Открывала холодильник и всё в нём съедала, набрала 15 кг. Полгода переживала, депрессировала и поняла, что мой путь в затмение и алкоголизм лишил меня пути к моей мечте», — поделилась знаменитость.

Первая попытка получить известность не увенчалась успехом: Семенович и ее на тот момент гражданский муж Дмитрий Мишин создали музыкальную группу «Ангелы Чарли», которая через некоторое время прекратила свое существование из-за финансовых трудностей. Анна начала пробовать себя в качестве телеведущей и, взяв интервью у группы «Блестящие», получила от продюсера предложение присоединиться к коллективу. Артистка уточнила, что она была вынуждена догонять своих коллег по группе.

«Я выскакивала на сцену, ничего не понимала. У нас в фигурном катании широкие движения руками, и я также махала на сцене, практически сбивала девчонок. И мне Жанна [Фриске] все время говорила: „Ну что ты опять свое „Лебединое озеро“ включила?! Выключай! У нас маленькая сцена, не маши руками!“ Училась всему», — добавила Семенович.

Ранее Анна Семенович призналась, что не верит жене бойфренда, обвинившей его в насилии.