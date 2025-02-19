Захар Прилепин получил благодарность от Путина и медаль за службу в зоне СВО

Писатель, подполковник Росгвардии Захар Прилепин получил благодарность от президента России Владимира Путина. Также его наградили медалью «За воинскую доблесть» за службу в зоне СВО.

Благодарность от главы государства 19 февраля ему передал в Кремле первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Накануне в Госдуме Прилепину вручили медаль за службу в зоне СВО на Луганском направлении. Награду преподнес руководитель фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов. Прилепин был заместителем командира батальона Росгвардии «Оплот».

«Благодарность Президента РФ и награда, полученная мной, — всё это я воспринимаю как высокую оценку работы всей нашей боевой команды», - отметил Прилепин.

Писатель рассказал, что вручение благодарности совпало с выходом сериала, снятого по его книге.

«Но прежде, чем написать эту книгу — мы её прожили», - произнес автор.

Ранее мы сообщали о премьере сериала «Ополченский романс» о буднях ополченцев Донбасса.