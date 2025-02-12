Премьера сериала «Ополченский романс» по книге Захара Прилепина

18 февраля стартует премьерный показ долгожданного сериала «Ополченский романс», основанного на одноименной книге известного писателя, общественного деятеля, подполковника Росгвардии Захара Прилепина.

Сериал состоит из 8 серий, рассказывающих о буднях ополченцев Донбасса, которые не захотели покидать свои дома, взяли в руки оружие и остались защищать свою землю.

«Сериал визуализировал людей, которые мне дороги, которых я знал, которых любил – почти все они погибли. Пусть фильм станет памятником им. Многие похожи на себя, и это здорово, хотя артисты их не знали. А один сам себя и сыграл, что и вовсе уникальный случай в истории военного кино», – сказал Захар Прилепин о сериале по своей книге.

Сюжет разворачивается осенью 2014 года, когда молодой российский журналист Алексей Суворов отправляется на Донбасс в составе гуманитарной миссии. Его цель – взять интервью у прославленного комбата Лесенцова, воюющего на стороне ополченцев, и продать собранный материал немецкому изданию. Однако на пути к своей цели Суворов сталкивается с множеством препятствий, что заставляет его рисковать жизнью и принимать необдуманные решения. В этом путешествии он встречает людей с разными судьбами и взглядами на происходящее, что меняет его восприятие мира. Он попадает в большую игру, участники которой – комбат Лесенцов, полковник ВСУ Бондаренко, депутат Новороссии Костылин и засекреченная группа военных НАТО.

В фильме снялись талантливые российские актеры: Владимир Стрелков, Алексей Вертков, Андрей Назимов, а также ополченец и военкор Ринат Есеналиев. Режиссером картины выступил Олег Лукичёв, производство – «Гринвич продакшн» при поддержке Института развития интернета.

Премьера сериала в онлайн-кинотеатре Premier запланирована на 18 февраля, в эфире телеканала НТВ - на 24 февраля Предпремьерный показ состоится 17 февраля в 18:00 в кинотеатре «Иллюзион». Приглашаем стать первыми зрителями нового сериала, который затрагивает важные и актуальные темы современности.