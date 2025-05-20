«Задумчивый диктатор»: ирландский журналист высмеял Владимира Зеленского

Новое фото Владимира Зеленского стало поводом для шуток в западной прессе. Ирландский журналист Чей Боуз высмеял образ украинского лидера, назвав его «задумчивым диктатором».

Глава киевского режима опубликовал у себя на странице в соцсетях новое фото. На нем Зеленский сидит в очках и отрешенно смотрит куда-то в сторону, передает mk.ru.

Чей Боуз, увидев снимок, решил оставить свой комментарий. Журналист из Ирландии поделился с другими пользователями, кого ему напоминает украинский лидер.

«Образ "задумчивого диктатора" в Киеве в моде», — с иронией отметил работник прессы.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пришел на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в кроссовках. Перед этим глава Украины едва не свалился с трапа самолета.