«Зачем я это таскаю»: Дмитрий Песков вспомнил, как украинцы шипели на него из-за георгиевской ленточки в Минске

Пресс-секретарь президента Росссии Дмитрий Песков уже много лет носит георгиевскую ленточку. В беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным он рассказал, как однажды на переговарах в Минске украинцы отеагировали на символ победы в Великой Отечественной войне.

По словам Пескова, сейчас на нем можно заметить вторую георгиевскую ленточку, а с первой у пресс-секретаря связан один запоминающийся случай. Дмитрий рассказал, что впервые стал носить символ победы за два месяца до минских переговоров в 2015 году. Там его увидели украинцы. У них сакральный предмет вызвал негативные чувства.

«Это вторая. Первая появилась за два месяца до ночи минских договоренностей. И я приехал с этой ленточкой — с предшественницей, та порвалась совсем — в Минск, и украинские товарищи шипели на меня, что "зачем я это таскаю". Я говорил: "Не ваше это дело"», — поделился историей пресс-секретарь.

