Опубликовано 18 сентября 2025, 14:41
«Почему мы в обед не выпиваем по бокалу?»: Силуанов пошутил про схожие показатели труда в Москве и за рубежом

Силуанов пошутил про бокал вина в обед, когда узнал про показатели труда в Москве.
© Suamy Beydoun/Associated Press/East News

Глава Минфина России Антон Силуанов отметился шуточной репликой во время сессии на Московском финансовом форуме. Он поиронизировал на тему употребления вина в обед, когда узнал, сколько работают люди в столице РФ и за рубежом.

Мэр Москвы Сергей Собянин доложил, что производительность труда в городе сравнима с показателями в Германии, передает Regnum. Также градоначальник добавил, что при этом в ФРГ короткая рабочая неделя и большой обеденный перерыв, в который работники могут выпить бокал пива.

«Я вот одного не понимаю, если производительность труда в Москве, как в Германии или Италии, почему мы в обед не можем и не выпиваем по бокалу вина в Москве?» — пошутил в ответ Силуанов.

