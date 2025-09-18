«Почему мы в обед не выпиваем по бокалу?»: Силуанов пошутил про схожие показатели труда в Москве и за рубежом

Глава Минфина России Антон Силуанов отметился шуточной репликой во время сессии на Московском финансовом форуме. Он поиронизировал на тему употребления вина в обед, когда узнал, сколько работают люди в столице РФ и за рубежом.

Мэр Москвы Сергей Собянин доложил, что производительность труда в городе сравнима с показателями в Германии, передает Regnum. Также градоначальник добавил, что при этом в ФРГ короткая рабочая неделя и большой обеденный перерыв, в который работники могут выпить бокал пива.

«Я вот одного не понимаю, если производительность труда в Москве, как в Германии или Италии, почему мы в обед не можем и не выпиваем по бокалу вина в Москве?» — пошутил в ответ Силуанов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поздравил Евгения Петросяна с 80-летием. Глава государства отметил неподражаемый юмор артиста.