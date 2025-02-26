В Тоскане третий год не могут продать виллу, оформленная на супругу президента Украины Владимира Зеленского Елену. Из-за этого цена недвижимости опустилась почти в два раза — с €4,5 млн до €2,5 млн.

Вилла в Форте-дей-Марми была выставлена на продажу в 2021 году. До начала спецоперации на Украине её успешно сдавали в аренду за € 70 000 в месяц. Однако, после февраля 2022 года спрос резко упал. По некоторым данным, это связано с негативным отношением к Зеленскому со стороны потенциальных покупателей и арендаторов. Распространились слухи и о некой мистической связи между контактами с командой «Квартал 95» и неудачами политиков: упоминаются Шольц, Джонсон, Абэ и Драги. Они проигрывали выборы, уходили в отставку или вовсе умирали, сообщает Telegram-канал Mash.

Неудачные попытки продажи за последние три года привели к тому, что особняк площадью в 400 кв. метров, расположенный в популярном среди состоятельных людей из СНГ курортном городке, пришел в упадок: зарос сорняками, а дом обветшал.

По данным издания, отсутствия спроса связано с тем, что объект не выставляют на сайты объявлений и пытаются продать тайно среди местных миллионеров.

Ранее американский предприниматель и политик Илон Маск раскритиковал украинского лидера за фотосессию для журнала Vogue.