«Язык» помог уничтожить технику: 22-летний боец ВС РФ заманил украинский отряд на минное поле и пленил офицера

Молодой российский боец несколько раз отличился в зоне спецоперации, за что был удостоен медали «За отвагу». В свои 22 года он смог обратить неприятеля в бегство, взять «языка» и поспособствовать уничтожению вражеской техники, передает Telegram-канал Регнум.

Сначала военнослужащий заманил украинских солдат на минное поле. Те, побоялись идти дальше на откровенную смерть, и отступили. Во время бегства бойцов ВСУ наш солдат сумел взять в плен вражеского офицера.

Захваченный противник оказался крайне полезен. От «языка» наши бойцы получили необходимую информацию о расположении техники ВСУ. В результате точного удара она была уничтожена.

«Мы с мамой не знали, что Костя поехал на СВО. Он сказал, что военные учения или сборы, не помню. Когда узнали, то, конечно, не были рады. Молодой парень. Только срочную службу закончил. Вся жизнь впереди. Мама плакала, я свое крепкое братское слово сказал. Но, конечно, мы гордимся им», — рассказал брат героя в беседе с журналистами.

Ранее в зоне СВО отец спас раненого сына. Он пронес его на себе почти 5 километров. Также мужчине помогал сослуживец.