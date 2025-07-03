В зоне СВО отец пронес сына с оторванной стопой на себе 5 километров

В зоне СВО отец пронес раненого сына на себе почти 5 километров. Боец с позывным Шеф наступил на противопехотную мину, заброшенную дроном, ему оторвало стопу.

Подробности узнал сайт aif.ru.

По его информации, товарищ Шефа тоже получил повреждение из-за дронов. Бойцы вернулись в опорный пункт – спустя 12 часов к раненым направилась эвакуационная группа. В ее составе был отец Шефа с позывным Инзер.

Боец рассказал, что все это время перетягивал себя жгутом, так как кровь не останавливалась.

«Когда пришел отец с группой эвакуации, я крайний раз перетянулся, и мы выдвинулись. Первоначально меня несли на носилках, но так как на тропах были везде переломанные деревья, кратеры от разрывов, это было сложно осуществлять. Поэтому было принято решение нести меня на спине», - поделился участник спецоперации.

Отцу Шефа по дороге помогал раненый товарищ. В ближайшей точке мужчине оказали помощь – отец не оставлял сына, так как могло потребоваться переливание крови.

Боец признался: медики предупредили, что с отрывом конечностей больше четырех часов не живут. Шефу обработали ранения, сделали самодельную капельницу. Потом еще около полутора суток из-за атаки дронов пострадавшего не могли вывезти в тыл.

Как уточняет издание, событие имело место летом 2024 года под Угледаром. Сейчас боец ходит на протезе – катается на коньках, посещает фитнес-зал.

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