В зоне СВО отец пронес сына с оторванной стопой на себе 5 километров
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В зоне СВО отец пронес раненого сына на себе почти 5 километров. Боец с позывным Шеф наступил на противопехотную мину, заброшенную дроном, ему оторвало стопу.
Подробности узнал сайт aif.ru.
По его информации, товарищ Шефа тоже получил повреждение из-за дронов. Бойцы вернулись в опорный пункт – спустя 12 часов к раненым направилась эвакуационная группа. В ее составе был отец Шефа с позывным Инзер.
Боец рассказал, что все это время перетягивал себя жгутом, так как кровь не останавливалась.
«Когда пришел отец с группой эвакуации, я крайний раз перетянулся, и мы выдвинулись. Первоначально меня несли на носилках, но так как на тропах были везде переломанные деревья, кратеры от разрывов, это было сложно осуществлять. Поэтому было принято решение нести меня на спине», - поделился участник спецоперации.
Отцу Шефа по дороге помогал раненый товарищ. В ближайшей точке мужчине оказали помощь – отец не оставлял сына, так как могло потребоваться переливание крови.
Боец признался: медики предупредили, что с отрывом конечностей больше четырех часов не живут. Шефу обработали ранения, сделали самодельную капельницу. Потом еще около полутора суток из-за атаки дронов пострадавшего не могли вывезти в тыл.
Как уточняет издание, событие имело место летом 2024 года под Угледаром. Сейчас боец ходит на протезе – катается на коньках, посещает фитнес-зал.
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