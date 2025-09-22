«Я увидела мужской поступок»: Мария Захарова поддержала певца SHAMAN после отказа от победы на «Интервидении»

Отказ Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, от победы на «Интервидении-2025» вызвал бурю негодования у артистов и продюсеров. В сложившейся ситуации поддержать певца решила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так, российский дипломат сочла поступок Дронова обдуманным. В беседе с «Фонтанкой» Захарова заявила, что Ярослав взял на себя ответственность за судьбоносное решение, как настоящий мужчина. По словам Марии, то, что сделал SHAMAN, и не должно нравиться, оно направлено в первую очередь на его внутреннее изменение.

«Я увидела мужской поступок. Противоречивый, нестандартный, неожиданный, но мужской. Этот мужской поступок не должен нравится, он должен менять человека. Что, надеюсь, и произойдет — уйдет наносное. А песня „Прямо по сердцу“ прекрасная», — заявила Захарова.

Певицу Ольгу Бузову, наоборот, возмутил поступок SHAMAN на «Интервидении». Она пожалела, что не предложила свою кандидатуру на музыкальный конкурс.