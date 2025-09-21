«Выступила бы эффектнее»: Ольга Бузова пожалела, что не предложила свою кандидатуру на «Интервидение-2025»

Музыкальный конкурс «Интервидение-2025» завершился победой вьетнамского артиста Дык Фука. Исполнитель от России Ярослав Дронов после своего выступления заявил, что не хочет вступать в гонку с другими участниками и попросил не оценивать его номер. Это крайне возмутило певицу Ольгу Бузову. Она раскритиковала коллегу по цеху и заявила, что выступила бы лучше его.

Комментарий звезды на красной дорожке приводит Telegram-канал Свита Короля. Так, Бузова по достоинству оценила голос SHAMAN, но исполнительнице не пришелся по вкусу его номер. Ольга заявила, что выступила бы эффектнее артиста.

Также Бузова не поняла поступок участника «Интервидения-2025», связанный с отказом от судейских оценок. Такое поведение Ольга назвала «детским садом».

«Я не хотела никому переходить дорогу... Но точно выступила бы эффектнее, хотя Ярослав и красиво пел. Но я не стала бы играть в этот пафос с отказом от оценивания. Это детский сад, а не «достойный поступок». Когда понимаешь, что твой номер немного хуже других, а делаешь вид, что отдаешь победу», — пожаловалась певица друзьям.

Ранее сообщалось, что Бузова пожаловалась на проблемы со здоровьем. Артистка в последнее время много нервничает и не может уснуть.