«Я против»: дочери Жириновского не нравится, когда ее отца называют пророком

Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский вошел в историю не только как основатель политической фракции, но и как довольно прозорливый человек. Многие заявления ныне покойного депутата сбывались и продолжают сбываться. Некоторые даже считают их предсказаниями, с чем в корне не согласна дочь известного деятеля Анастасия Боцан-Харченко.

В беседе с журналистами Kp.ru женщина отметила, что его прогнозы не являются никакими пророчествами. По словам Анастасии, ее отец был крайне эрудированным человеком, поэтому разбирался во многих вещах. Таким образом, неправильные формулировки по отношению к высказываниям Жириновского принижают его статус.

«Я против того, чтобы называть его прогнозы пророчествами. Это принижает значение Жириновского. Он был человеком с широчайшей эрудицией. Великолепно знал историю Запада и Востока, и делал прогнозы на анализе фактов. Плюс, конечно, политическом чутье, интуиции», — заявила Боцан-Харченко.

Ранее аккаунт Владимира Жириновского в социальных сетях «ожил», после чего там появился важный анонс. Подписчиков страницы предупредили, что в скором времени должно произойти нечто важное для истории.