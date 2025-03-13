Внезапно воскрес: Владимир Жириновский вышел на связь с россиянами

Основатель и председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский скончался в 2022 году. Однако даже после своей смерти политик продолжает будоражить общественность заявлениями, сделанными как до ухода из жизни, так и после. В официальном аккаунте экс-главы фракции появился новый пост, написанный якобы им самим.

Жириновский обратился к подписчикам в соцсети Илона Маска X* (бывший Twitter, заблокированный на территории России). Политик написал, что в скором времени ожидается нечто такое, что изменит ход событий. О чем конкретно идет речь, не известно.

В комментариях к записи пользователи удивились появлению Жириновского на просторах Сети. Они в штуку предположили, что российский политик «воскрес».

Ранее сообщалось, что Жириновский предвидел, что Владимир Путин и Дональд Трамп смогут решить раздел Украины. Он раскрыл это в одном из своих пророчеств.

X* (бывший Twitter, заблокированный на территории России)