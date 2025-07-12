«Я не промахнусь»: жителя Техаса задержали за угрозу застрелить Дональда Трампа

Житель американского города Сан-Антонио попал в полицию из-за угроз президенту США Дональду Трампу. Мужчина намекнул, что может убить главу государства из винтовки, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Угрозы позвучали в тот момент, когда лидер Соединенных Штатов прибыл в Техас, где произошло сильное наводнение. Местный житель воспользовался ситуацией и прокомментировал визит президента в социальных сетях.

«Я не промахнусь», — написал американец и прикрепил к посту фотографию главы Белого дома в день покушения на него 13 июля 2024 года.

Также он опубликовал снимок со штурмовой винтовкой и заряженными магазинами. За угрозу в адрес Трампа мужчину задержали в тот же день. Теперь жителю Техаса грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее Илон Маск публично извинился перед Дональдом Трампом. Бизнесмен заявил, что жалеет о некоторых постах в соцсетях про американского лидера.