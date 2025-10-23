«Я должен уходить, но останусь»: Путин решил задержаться и дослушать доклад Матвиенко

Президент России Владимир Путин остался на заседании Совета по демографической политике, чтобы дослушать доклад председателя – Валентины Матвиенко. Соответствующий фрагмент попал на видео, его приводит Telegram-канал «Кровавая барыня».

Матвиенко поинтересовалась у главы государства, есть ли у него время или нужно уходить.

На это президент ответил: «Я должен уходить, но я останусь. Все-таки дослушаю».

В ходе заседания, в частности, Матвиенко рассказывала, что при трудоустройстве женщинам задают вопрос о декрете. По ее мнению, это форма дискриминации и за такие вещи надо наказывать.

«Приходит женщина наниматься на работу, первый вопрос, который ей задают: а вы в декрет не собираетесь? Вот и вся демография заканчивается», - произнесла председатель Совета.

Она считает, что надо создавать условия, при которых женщины могли бы совмещать работу и материнство. Матвиенко отметила: «женщины у нас умные и талантливые».

