«Я должен уходить, но останусь»: Путин решил задержаться и дослушать доклад Матвиенко
© MIKHAIL METZEL/AFP/East News
Президент России Владимир Путин остался на заседании Совета по демографической политике, чтобы дослушать доклад председателя – Валентины Матвиенко. Соответствующий фрагмент попал на видео, его приводит Telegram-канал «Кровавая барыня».
Матвиенко поинтересовалась у главы государства, есть ли у него время или нужно уходить.
На это президент ответил: «Я должен уходить, но я останусь. Все-таки дослушаю».
В ходе заседания, в частности, Матвиенко рассказывала, что при трудоустройстве женщинам задают вопрос о декрете. По ее мнению, это форма дискриминации и за такие вещи надо наказывать.
«Приходит женщина наниматься на работу, первый вопрос, который ей задают: а вы в декрет не собираетесь? Вот и вся демография заканчивается», - произнесла председатель Совета.
Она считает, что надо создавать условия, при которых женщины могли бы совмещать работу и материнство. Матвиенко отметила: «женщины у нас умные и талантливые».
Ранее Путин обратился к главному редактору RT Маргарите Симоньян на праздновании 20-летия канала. Российский лидер выразил уверенность, что она справится.