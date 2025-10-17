«Уверен, ты справишься и сейчас»: Владимир Путин обратился к Маргарите Симоньян в Большом театре

Президент России Владимир Путин вышел на сцену Большого театра на праздновании 20-летия RT. Он обратился к главному редактору телеканала Маргарите Симоньян.

Подробности сообщаются в Telegram-канале RT на русском.

«На работе вы всегда проявляете мужество, стойкость, уверен, что ты справишься и сейчас», - произнес глава государства.

Симоньян отреагировала на слова президента и произнесла: «Я обещаю». Главный редактор RT вспоминала, как 20 лет назад ее назначили на должность, и поклонилась сотрудникам канала.

«Мне казалось, что мир сошёл с ума, и что главной задачей было не опозориться. И представить себе было невозможно, что все это, во-первых, будет создано, а во-вторых, превратится в такую огромную махину. Я хочу в вашем присутствии поклониться. Поклониться ребятам, которые работают на RT. Это тысячи людей, которые подвергают свои жизни риску», - сказала Симоньян.

Напомним, 26 сентября ушел из жизни ее муж, режиссер Тигран Кеосаян. На 9-ый день после смерти супруга Симоньян вспоминала, как они влюбились друг в друга, когда стали читать стихи за столиком в ресторане. Она прочитала мужу стихотворение Николая Асеева «Мне без тебя каждый час год» и поделилась подробностями совместной жизни. Супруга режиссера призналась, что сама себе завидовала все 14 лет отношений. Симоньян назвала мужа «нереальным» и отметила, что «таких больше не бывает».