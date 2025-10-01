«Всегда думал, что не дотяну до 30»: Рамзан Кадыров высказался о своем дне рождения

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поделился своим отношением к возрасту. 5 октября ему исполнится 49 лет, однако сам политик когда-то не верил, что проживет до 30.

«Я не думал, что столько времени проживу, и всегда думал, что не дотяну до 30 лет, а сейчас 49. Это очень много», - сказал Кадыров РИА Новости.

Глава Чечни отметил: с возрастом «не хочется отмечать и говорить». Политик встретит день рождения в кругу семьи.

Кадыров признался: подарки не любит, зато настоящее счастье для него – когда приезжают мама, сестры, племянники. Глава республики ценит слова, сказанные от души.

«Один раз все подарки, которые мне подарили, я продал и раздал малоимущим эти деньги», - сказал чеченский лидер.

Ранее Кадыров поддержал решение дочерей уйти из политики. Он считает это «не совсем женским делом».