«Не совсем женское дело»: Рамзан Кадыров поддержал решение дочерей уйти из политики

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поддержал решение трех дочерей уйти из политики. Он объяснил, что считает данную работу неженским делом.

Подробностями Кадыров поделился в интервью РИА Новости.

«Я подумал и решил для себя, что политика — это не совсем женское дело, и особенно в Чеченской Республике. Поэтому, когда Айшат сама изъявила желание уйти, я дал согласие», - сообщил глава ЧР.

По словам Кадырова, дочь занимается модой, развивает другие бизнес-проекты. Руководитель Чечни отметил, что помимо нее, из политики ушли и две другие дочери.

Кадыров также прокомментировал карьеру сына и отметил, что Адам вырос рядом с ним и имеет богатый опыт. Он говорит: спрос с него в разы больше. Политик отметил, что среди наград Адама нет незаслуженных.

«Все, кто удостаивал Адама наград, делали это за его конкретные достижения. Если не верите, то можете с ним пообщаться и убедиться, что он замечательный парень», - сказал политик.

На вопрос РИА Новости, как дети выбирают спутников жизни, Кадыров говорить не стал.

«Не в наших традициях отвечать на такие вопросы. Поэтому без комментариев», - заявил он.

