Все православные придерживаются установленных традиций: Песков рассказал, как в Кремле будут встречать Пасху

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов РЕН ТВ о праздновании Пасхи в Кремле. По его словам, ничего необыкновенного по этому поводу не планируется.

Православные россияне готовятся к празднованию Пасхи, которая наступит с субботы на воскресенье. По этому случаю в храмах страны будут проходить церковные службы.

Песков, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что в Кремле не будет какого-то особенного празднования. Руководство страны будет встречать Пасху, как и все православные.

«Как все православные встречают, так и мы встречаем. Вряд ли это должно быть темой нашего общения», — отметил Песков.

Ранее певица Вика Цыганова высказалась на тему возвращения Данилы Козловского на телеэкраны. Фильм с участием актера покажут перед наступлением Пасхи.