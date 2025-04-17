Вика Цыганова возмутилась возвращению Козловского на экраны перед Пасхой

Певица Вика Цыганова высказалась на тему возвращения Данилы Козловского на телеэкраны. Исполнительница раскритиковала решение главы Первого канала Константина Эрнста и напомнила о недавних «проступках» актера.

Цыганова прокомментировала решение руководства федерального вещателя в своем Telegram-канале. Перед Пасхой по Первому каналу покажут фильм «Викинг» с участием Козловского. Он сыграл в картине главную роль. Виктория, узнав об этом, задалась вопросом и сделала ироничное замечание.

«Прямо перед Пасхой, в Великую субботу, покажут блокбастер «Викинги» с Козловским в главной роли. Это подарок на Пасху всем православным от Эрнста?» — написала певица.

В связи с принятым решением исполнительница напомнила о недавних похождениях Козловского на Кипре, где он сфотографировался с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным* (признан иноагентом на территории России).

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин осудил Первый канал за показ фильма с Козловским. Он назвал странной политику в отношении актера.

*признан иноагентом на территории России