«Враг нашего государства»: депутат Госдумы призвал к тотальной проверке деятельности Анатолия Чубайса

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев назвал Анатолия Чубайса врагом российского государства и призвал к тщательной проверке деятельности экс-главы «РОСНАНО» и его команды.

Видео с интервью депутата публикует Telegram-канал Царьград ТВ.

«Нашу страну долгое время отравляли всем тем, чем занимался конкретно Чубайс. Ни один из аспектов его работы, которая велась на истощение нашей страны, нельзя назвать полезным. Поэтому, по моему личному мнению, Чубайс — это враг нашего государства, и вся его деятельность требует тотальной проверки», — заявил парламентарий.

Кроме того, он обвинил Анатолия Борисовича Чубайса в разворовывании ЖКХ инфраструктуры и разрушении всей энергосистемы России.

«Это все одно большое преступление. И я думаю, рано или поздно он за все эти вещи ответит», — заключил Кошелев.

Ранее мы писали о том, что уехавший за границу Анатолий Чубайс получает российскую пенсию в 450 тыс. рублей.