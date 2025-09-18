Сбежавший за границу Анатолий Чубайс продолжает получать внушительную российскую пенсию

Уехавший из России весной 2022 года бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс продолжает ежемесячно получать российскую пенсию в размере около 450 тысяч рублей. За два с половиной года общая сумма выплат достигла примерно 13,5 млн рублей.

Как сообщает Telegram-канал Mash, перед отъездом Чубайс продал практически всё свое имущество в России, включая элитную недвижимость в Московской области и квартиры в столице. Общая сумма сделок, по данным источников, составила порядка 4,3 млрд рублей. Вырученные средства размещены в банках Турции, Израиля, на Кипре и в Казахстане.

Помимо пенсии, экс-чиновник сохраняет доходы от дивидендов с акций компаний. Пик выплат пришелся на 2022 год, когда его доходы от фирм составили 240,5 млн рублей, но позднее они упали до 5 млн рублей в год.

Чубайс покинул Россию с начала спецоперации на Украине. Согласно последним данным, сейчас он живет в Израиле.

Ранее сообщалось, что приставы открыли исполнительное производство в отношении имущества Анатолия Чубайса.