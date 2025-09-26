Владимир Путин выразил соболезнования матери и жене Тиграна Кеосаяна

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования матери режиссера Тиграна Кеосаяна и его жене. Глава государства назвал его уход из жизни огромным горем.

Телеграмму президента со словами соболезнования опубликовала пресс-служба Кремля.

«Уважаемые Лаура Ашотовна и Маргарита Симоновна, примите глубокие соболезнования в этот тяжёлый час в связи с кончиной Тиграна Эдмондовича Кеосаяна», - говорится в телеграмме.

Путин назвал Кеосаяна выдающимся режиссером, сценаристом и актером, ярким, творческим, необыкновенно талантливым, мудрым и обаятельным человеком. Президент отметил, что все его искренне любили. Как подчеркнул глава государства, Тигран «посвятил себя служению искусству» и трудился с полной отдачей.

«Он многое сделал для сбережения и развития лучших традиций отечественного киноискусства, обогатил культурную жизнь страны яркими, самобытными работами», - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что память о Тигране, как сильном духе человеке и настоящем патриоте, навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и его коллег.

Симоньян сообщила, что Кеосаян скончался в ночь на 26 сентября. Она попросила не беспокоить семью звонками.