Владимир Путин рассказал, как его облили красным вином на юбилее Никиты Михалкова

Друг режиссера Никиты Михалкова облил вином президента России Владимира Путина. Это случилось на одном из юбилеев кинодеятеля.

Подробности приводятся в фильме «Никита Михалков» на канале «Россия 1».

В картине Путин рассказал о необычном случае на дне рождения Михалкова. Глава государства приехал поздравить режиссера, но один из друзей облил его вином. Он сильно извинялся перед президентом за свой поступок и обещал бросить пить.

«Но, насколько мне известно, все-таки он своего слова не сдержал, и продолжает это делать, правда, в рамках разумного», - отметил Путин.

Ранее российский лидер посетил церемонию празднования 20-летия телеканала RT в Большом театре. Президент вышел на сцену и обратился к главному редактору канала Маргарите Симоньян. Он отметил, что медиаменеджер всегда проявляет мужество и стойкость. «Уверен, что ты справишься и сейчас», - добавил глава государства. В ответ Симоньян произнесла: «Я обещаю».