Владимир Путин рассказал, как его облили красным вином на юбилее Никиты Михалкова
© Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
Друг режиссера Никиты Михалкова облил вином президента России Владимира Путина. Это случилось на одном из юбилеев кинодеятеля.
Подробности приводятся в фильме «Никита Михалков» на канале «Россия 1».
В картине Путин рассказал о необычном случае на дне рождения Михалкова. Глава государства приехал поздравить режиссера, но один из друзей облил его вином. Он сильно извинялся перед президентом за свой поступок и обещал бросить пить.
«Но, насколько мне известно, все-таки он своего слова не сдержал, и продолжает это делать, правда, в рамках разумного», - отметил Путин.
Ранее российский лидер посетил церемонию празднования 20-летия телеканала RT в Большом театре. Президент вышел на сцену и обратился к главному редактору канала Маргарите Симоньян. Он отметил, что медиаменеджер всегда проявляет мужество и стойкость. «Уверен, что ты справишься и сейчас», - добавил глава государства. В ответ Симоньян произнесла: «Я обещаю».