Владимир Путин приехал в ЦКБ на церемонию прощания с однокурсницей

Церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Ириной Подносовой лично посетил президент России Владимир Путин. Ушедшая из жизни была его однокурсницей.

Церемония прощания проходит в комплексе Центральной клинической больницы (ЦКБ). О приезде главы государства сообщает РИА Новости.

Подносова умерла 22 июля в возрасте 71 года. Причиной смерти стал рак – она боролась с заболеванием больше года. В день смерти Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Подносовой. Президент отмечал, что глава Верховного суда трудилась с полной отдачей.

Подносова занимала пост с апреля 2024 года. Она сменила Вячеслава Лебедева, который председательствовал несколько десятилетий, и стала единственной женщиной-председателем Верховного суда.

Подносова – уроженка Пскова. Окончила юридический факультет Ленинградского госуниверситета им. А.А. Жданова, который сейчас носит название Санкт-Петербургский государственный университет.