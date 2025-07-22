Названа причина смерти председателя Верховного суда РФ Ирины Подносовой. В окружении сообщили, что у женщины был рак.

«Ирина Подносова боролась с онкологическим заболеванием», — рассказал источник ТАСС.

По данным RT, 71-летняя Подносова болела больше года.

Напомним, что Ирина Подносова возглавила Верховный суд 17 апреля 2024 года, сменив скончавшегося Вячеслава Лебедева. Ее кандидатуру 9 апреля внес президент Владимир Путин, а Совет Федерации поддержал назначение.

О смерти Подносовой стало известно 22 июля.

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