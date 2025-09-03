Владимир Путин отдал президентский самолет, чтобы вывезти из Китая больного раком мальчика

Президент РФ Владимир Путин помог вывезти из Китая больного раком мальчика, который находился в стране на лечении. Для этого российский лидер отдал свой самолет.

Об этом в разговоре с Kp.ru рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Вы знаете, много россиян приезжает на лечение в Китай. И так случилось, что как раз незадолго до визита президента мама привезла сюда маленького сына с онкологией», — поведал представитель президента.

К сожалению, врачи из Поднебесной не смогли помочь ребенку. Тогда мама мальчика обратилась в российское посольство, откуда о ситуации уже доложили главе российского государства.

«И Владимир Путин дал команду министру здравоохранения Михаилу Мурашко, который быстро сюда вызвал двух врачей», — добавил Песков.

Вскоре ребенок должен полететь обратно домой. В Москве его ждут наиболее профессиональные медики из лучших столичных клиник, в которых установлено самое качественное медоборудование.

Сейчас мальчик находится в стабильном состоянии.

