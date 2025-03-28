Владимир Путин отчитал главу Ленобласти за малое количество браков в регионе

Президент России Владимир Путин отчитал губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко за низкое количество браков в регионе. Произошло это во время визита Дрозденко в Кремль.

«Александр Юрьевич, что так мало в Ленинградской области женятся и выходят замуж? Мало браков на тысячу», — приводит слова Путина 78.ru.

Губернатор после замечания президента согласился с тем, что определенные проблемы в области есть. По его словам, население растет в основном за счет миграции из других субъектов РФ. В то же время он отметил, что на данный момент в регионе фиксируются минимальные показатели смертности и самая высокая продолжительность жизни — почти 76 лет.

Также Дрозденко указал, что многие жители области регистрируют брак в Петербурге. Это также влияет на конечную статистику.

Ранее мы писали о том, что Путин дополнил пословицу про слово и воробья фразой «догонят, поймают и посадят».